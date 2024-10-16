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19:12, 16 октября 2024Мир

Названа подходящая страна для переговоров по Украине

Канцлер Нехаммер: премьер Индии назвал Австрию подходящим местом для переговоров

Фото: Tang Chhin Sothy / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Австрию подходящим местом для переговоров по Украине. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер, передает Reuters.

«Моди считает Австрию подходящим местом для мирных переговоров из-за ее нейтральной позиции и расположения учреждений ООН. Интерес также есть со стороны Бразилии», — приводит агентство слова пресс-службы главы австрийского правительства.

Нехаммер также напомнил, что Индия является членом БРИКС и ее значение на международной арене имеет высокое значение. По его словам, Нью-Дели имеет в связи с этим все необходимые каналы связи с Россией.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны проходить с участием Москвы и Киева. По словам главы индийского внешнеполитического ведомства, в процессе переговоров не может быть так, чтобы все стороны заняли позицию, а затем заявили России, что это «коллективная позиция».

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      Максим Габриелян
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