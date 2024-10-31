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08:29, 31 октября 2024Россия

Глава Карачаево-Черкессии раскрыл подробности взрыва в пятиэтажке

Глава Карачаево-Черкессии Темрезов: четверо пострадали при взрыве в Черкесске
Рашид Темрезов

Рашид Темрезов. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске Карачаево-Черкессии пострадали четыре человека, еще одного жильца дома спасти не удалось. Подробности о происшествии привел глава республики Рашид Темрезов в Telegram-канале.

«Сегодня в Черкесске в многоквартирном жилом доме по предварительной информации произошла вспышка паров газовоздушной смеси. Имеются разрушения на 4 и 5 этаже», — сообщил губернатор.

По его информации, на месте взрыва газа работают 67 человек и 22 единицы техники. Спасатели эвакуировали из пятиэтажки около 50 человек — их разместили на базе школы-интерната. Власти уже создали оперативный штаб, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Дополнение: в республиканском МЧС впоследствии сообщили, что число пострадавших выросло до девяти человек.

Ранее в сети опубликовали видео с последствиями взрыва газа в Черкесске. На кадрах видно, что взрыв разрушил верхние этажи здания и выбил часть стены. У самого дома разбросаны бетонные плиты, которые от падения разлетелись на куски и придавили стоящие рядом автомобили.

Газ в Черкесске взорвался утром в четверг, 31 октября. Взрыв произошел на улице Лободина, его причины пока неизвестны. В оперативных службах впоследствии уточнили, что в результате ЧП оказались разрушены два этажа пятиэтажного дома.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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