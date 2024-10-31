Глава МИД Венгрии по-русски начал речь на конференции в Минске

Глава МИД Венгрии Сийярто по-русски обратился к участникам Минской конференции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по-русски обратился к участникам Минской конференции по евразийской безопасности, поблагодарив организаторов мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня — снова быть в Минске на этой конференции уже второй раз», — заявил глава МИД Венгрии.

Он также выразил организаторам конференции благодарность за возможность представить позицию своего государства по глобальной безопасности.

Ранее Сийярто заявил об опасности отсутствия диалога по вопросу украинского конфликта. По его мнению, из-за этого возникает риск третьей мировой войны.