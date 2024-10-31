Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:36, 31 октября 2024Россия

Российские семьи с ребенком предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с одним ребенком

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Госдуму внесут законопроект, который может освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с одним ребенком, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

С инициативой выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогу Александр Ремезков.

«Законопроектом предлагается распространить возможность освобождения от уплаты НДФЛ при продаже жилых объектов независимо от того, сколько времени они находились в собственности семьи с одним ребенком в том числе», — говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что мера будет стимулировать россиян к расширению жилплощади и семьи. Депутаты отметили, что «семьи с одним ребенком имеют большой демографический потенциал и нуждаются в поддержке».

Ранее в Госдуме предупредили, что продажа квартиры по низкой цене чревата тюремным сроком. Как отметили эксперты, основной мотивацией при продаже квартиры ниже рыночной стоимости служит желание сократить налоговые обязательства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть ряд вариантов того, что может случиться». Глава Пентагона оценил последствия участия КНДР в конфликте на Украине

      КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

      Жителей Евросоюза призвали обеспечить себя запасами на случай кризисных ситуаций

      Российские семьи с ребенком предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья

      В России заблокировали поставки с предприятия в Подмосковье после жалоб на антисанитарию

      В Швеции сообщили о гибели наемника на Украине

      Европейская страна заявила о готовности стать посредником в украинском конфликте

      В США допустили участие третьих стран в конфликте на Украине

      Эксперт усомнился в способности фальсификации спасти Санду на выборах

      Постпред КНДР при ООН на заседании по Украине назвал действия США большой угрозой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше