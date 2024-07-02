Россиян предупредили о тюремном сроке за продажу жилья по низкой цене

Депутат Чаплин: за продажу квартиры по низкой цене можно получить тюремный срок

Продажа квартиры по низкой цене чревата тюремным сроком. Об этом россиян предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, основной мотивацией при продаже квартиры ниже рыночной стоимости служит желание сократить налоговые обязательства. «Примером может служить ситуация, когда продавец стремится уменьшить сумму НДФЛ, который он должен заплатить с разницы между ценой покупки и продажи квартиры», — объяснил Чаплин. Если ФНС выявит факт занижения стоимости, собственника может ждать уголовная ответственность за уклонение от налогов.

Депутат отметил, что налоговая инспекция имеет право доначислить недостающую сумму налога, штрафы и пени за каждый день просрочки. Помимо этого, у покупателя могут возникнуть проблемы с вычетами и последующей продажей жилья при необходимости. Чаплин подчеркнул, что провести налоговую проверку могут как в отношении продавца, так и покупателя недвижимости. «Если сделка будет признана недействительной, то может стать проблематичным возврат полной уплаченной суммы продавцу», — подытожил парламентарий.

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