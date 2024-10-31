Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 31 октября 2024Россия

Грузовик сорвался с обрыва высотой с 20-этажный дом в российском регионе

В Дагестане грузовик сорвался с обрыва высотой 65 метров

Фото: Абдула Магомедов / РИА Новости

Грузовик ЗИЛ-131 сорвался с обрыва высотой 65 метров в Цунтинском районе Дагестана. О происшествии в регионе сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации портала, в автомобиле находились четыре человека, трое из которых — братья. Спасти водителя не удалось, еще трех человек госпитализировали.

Глубина обрыва, в который провалился грузовик, примерно соответствует высоте 20-этажного дома.

Ранее сообщалось, что в том же регионе автомобиль с людьми сорвался с обрыва высотой более полукилометра. Пассажиру авто удалось спастись, а водитель после падения не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью»

      Положение ВСУ в Курской области оценили

      Стюардесса предостерегла пассажиров от использования туалетной бумаги на борту самолета

      Поветкина отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

      Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

      Медузу размером с человека сняли на видео в России

      Стоимость российских облигаций упала до исторического минимума

      Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

      В Москве открылся уникальный медицинский центр

      Набиуллину покинула ее советник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше