Грузовик сорвался с обрыва высотой с 20-этажный дом в российском регионе

В Дагестане грузовик сорвался с обрыва высотой 65 метров

Грузовик ЗИЛ-131 сорвался с обрыва высотой 65 метров в Цунтинском районе Дагестана. О происшествии в регионе сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации портала, в автомобиле находились четыре человека, трое из которых — братья. Спасти водителя не удалось, еще трех человек госпитализировали.

Глубина обрыва, в который провалился грузовик, примерно соответствует высоте 20-этажного дома.

Ранее сообщалось, что в том же регионе автомобиль с людьми сорвался с обрыва высотой более полукилометра. Пассажиру авто удалось спастись, а водитель после падения не выжил.