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09:54, 31 октября 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область

Волгоградский губернатор Бочаров: при попытке атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, пишет Telegram-канал областной администрации.

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — сообщил губернатор. Он уточнил, что беспилотники были перехвачены над Красноармейским районом Волгограда и в районе села Червленое Светлоярского района.

Бочаров призвал жителей не приближаться к беспилотникам и их осколкам, а также сразу сообщать о находках в экстренные службы. Других данных о попытке атаки он не привел.

По информации Минобороны, в ночь на 31 октября средства противовоздушной обороны перехватили над Волгоградской областью три беспилотника. Украина выпустила по России 21 беспилотник, которые сбили над шестью регионами и Черным морем.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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