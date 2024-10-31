Губернатор раскрыл подробности попытки атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область

Волгоградский губернатор Бочаров: при попытке атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал

При попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, пишет Telegram-канал областной администрации.

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — сообщил губернатор. Он уточнил, что беспилотники были перехвачены над Красноармейским районом Волгограда и в районе села Червленое Светлоярского района.

Бочаров призвал жителей не приближаться к беспилотникам и их осколкам, а также сразу сообщать о находках в экстренные службы. Других данных о попытке атаки он не привел.

По информации Минобороны, в ночь на 31 октября средства противовоздушной обороны перехватили над Волгоградской областью три беспилотника. Украина выпустила по России 21 беспилотник, которые сбили над шестью регионами и Черным морем.