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10:20, 31 октября 2024Культура

Гуф попытался сбежать из рехаба из-за ломки

Mash: рэпер Гуф пытался сбежать из рехаба из-за ломки после скандала в бане
Гуф (в центре)

Гуф (в центре). Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, требует забрать его из специализированной клиники из-за сильной ломки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артист, которого в рехаб поместили после скандала в бане, постоянно нажимал кнопку тревоги, а также пытался сбежать. По словам медиков, работающих в учреждении, так выражается припадок на фоне синдрома отмены. В итоге сотрудникам удалось его успокоить, было принято решение пока не передавать Гуфа обратно правоохранителям.

Ранее сообщалось, что Долматов согласился отправиться в рехаб, чтобы избежать ареста за дебош, из-за которого в отношении него возбудили уголовное дело.

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      Андрей Шеньшаков
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