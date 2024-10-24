Рэпер Гуф отправился на лечение в рехаб

Mash: рэпер Гуф лег в рехаб на фоне задержания из-за дебоша в бане

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, отправился на лечение в рехаб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, артист пошел на такой шаг, чтобы избежать ареста за дебош в бане. По данным источника, лечащие врачи Долматова хотят перевести его в частное медучреждение в Москве.

Отмечается, что если артист проведет там три месяца, то сможет избежать административного наказания за появление в нетрезвом виде в общественном месте. Также его не смогут арестовать по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия»).

Ранее сестра Гуфа Ольга рассказала, что ее брат сейчас госпитализирован.

До этого сообщалось, что утром 23 октября Гуф был задержан в подмосковной Апрелевке за драку. По изначальным данным, инцидент произошел из-за девушки, с которой рэпер хотел познакомиться. Однако защита исполнителя опровергла эту версию событий. По другой версии, конфликт начался из-за проблем с оплатой услуг банного комплекса.