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13:51, 24 октября 2024Культура

Сестра Гуфа сообщила о госпитализации рэпера

Сестра рэпера Гуфа Ольга заявила, что его госпитализировали после драки
Алексей Долматов

Алексей Долматов. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Сестра рэпера Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа) Ольга рассказала, что ее брат сейчас госпитализирован. Ее слова передает портал mk.ru.

Сейчас артисту, который был задержан после драки в Подмосковье в ночь на среду, оказывают помощь медики. По словам Ольги, на момент задержания Гуф не был пьян, а девушку, которую он якобы оскорбил, даже не знал.

«Он сейчас находится в больнице на диагностике, а мне все звонят и звонят, достали! Пьян он не был, девушку не оскорблял, они только по телефону общались», — сообщила она.

Ранее стало известно, что Гуфу грозит уголовное дело из-за потасовки в одном из банных комплексов Московской области. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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      Андрей Шеньшаков
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