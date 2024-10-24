Сестра Гуфа сообщила о госпитализации рэпера

Сестра рэпера Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа) Ольга рассказала, что ее брат сейчас госпитализирован. Ее слова передает портал mk.ru.
Сейчас артисту, который был задержан после драки в Подмосковье в ночь на среду, оказывают помощь медики. По словам Ольги, на момент задержания Гуф не был пьян, а девушку, которую он якобы оскорбил, даже не знал.
«Он сейчас находится в больнице на диагностике, а мне все звонят и звонят, достали! Пьян он не был, девушку не оскорблял, они только по телефону общались», — сообщила она.
Ранее стало известно, что Гуфу грозит уголовное дело из-за потасовки в одном из банных комплексов Московской области. Ему грозит до семи лет лишения свободы.