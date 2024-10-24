Сестра Гуфа сообщила о госпитализации рэпера

Сестра рэпера Гуфа Ольга заявила, что его госпитализировали после драки

Сестра рэпера Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа) Ольга рассказала, что ее брат сейчас госпитализирован. Ее слова передает портал mk.ru.

Сейчас артисту, который был задержан после драки в Подмосковье в ночь на среду, оказывают помощь медики. По словам Ольги, на момент задержания Гуф не был пьян, а девушку, которую он якобы оскорбил, даже не знал.

«Он сейчас находится в больнице на диагностике, а мне все звонят и звонят, достали! Пьян он не был, девушку не оскорблял, они только по телефону общались», — сообщила она.

Ранее стало известно, что Гуфу грозит уголовное дело из-за потасовки в одном из банных комплексов Московской области. Ему грозит до семи лет лишения свободы.