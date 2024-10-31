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11:04, 31 октября 2024Россия

Из-под завалов взорвавшейся российской пятиэтажки достали трех человек

В Черкесске из-под завалов взорвавшегося дома достали трех человек

Кадр: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии

В Черкесске из-под завалов взорвавшегося дома достали трех человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в МЧС, спасенных жильцов российской пятиэтажки передали медикам, об их состоянии ничего не сообщается.

На данный момент число пострадавших выросло до 11. Известно, что двух человек не удалось спасти. Спасатели продолжают работу на месте происшествия. В поисково-спасательных работах задействовали 195 специалистов и 42 единицы техники.

О взрыве газа в многоэтажном доме стало известно 31 октября. В сети появились кадры с места событий, на которых видно, что разрушены два этажа здания. Ранее сообщалось о девяти пострадавших. По неофициальным данным, трех человек не удалось спасти. Оперативные службы назвали утечку газа причиной взрыва в доме.

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      Елена Торубарова
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