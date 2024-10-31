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09:32, 31 октября 2024Россия

Названа предварительная причина взрыва в российской многоэтажке

Оперативные службы назвали утечку газа причиной взрыва в доме в Черкесске

Кадр: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии

Оперативные службы назвали утечку газа предварительной причиной взрыва в доме в Черкесске. Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что эпицентр взрыва находился на пятом этаже в российской многоэтажке.

О взрыве газа в многоэтажном доме стало известно 31 октября. По информации оперативных служб, в результате оказались разрушены два этажа здания. В сети появились кадры с места происшествия.

По неофициальным данным, пострадали девять человек, троих не удалось спасти. По информации главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, не выжил один человек.

Ранее жители взорвавшейся пятиэтажки рассказали о странной соседке. По их словам, пожилая женщина с признаками психического расстройства жила на пятом этаже в трехкомнатной квартире, не выходила из дома, выкидывала мусор из окон. К пенсионерке якобы несколько раз приезжали газовики, чтобы проверить оборудование, но она никого не пускала.

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      Елена Торубарова
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