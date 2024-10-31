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09:06, 31 октября 2024Россия

Жители взорвавшегося в Черкесске дома рассказали о странной соседке

Жители взорвавшейся в Черкесске пятиэтажки рассказали о странной соседке

Кадр: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии

В квартире пятиэтажки в Черкесске, где, предварительно, произошел взрыв газа, жила странная пенсионерка — она выкидывала из окна мусор и не выходила из дома. Об этом рассказали местные жители, сообщает Telegram-канал Shot.

Пожилая женщина жила на пятом этаже в трехкомнатной квартире. У нее были признаки психического расстройства. По словам жильцов, к пенсионерке несколько раз приезжали газовики, чтобы проверить оборудование, однако она никого не пускала.

По информации канала, три человека получили несовместимые с жизнью травмы, девять пострадали. Однако, согласно информации главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, не выжил один человек.

Газ в Черкесске взорвался утром в четверг, 31 октября. Взрыв произошел на улице Лободина. В сети опубликовали видео с последствиями взрыва газа в Черкесске. На кадрах видно, что взрыв разрушил верхние этажи здания и выбил часть стены, а возле дома части бетонных плит, разбившихся от падения. Они придавили стоящие рядом автомобили.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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