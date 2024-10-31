Известную российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал журналистку Фельгенгауэр за нарушение закона об иноагентах

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал известную российскую журналистку Татьяну Фельгенгауэр (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечалось, что Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) обвинили в нарушении части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации»).

Суд оштрафовал Фельгенгауэр на 45 тысяч рублей. Максимальный размер штрафа, предусмотренный этой частью статьи КоАП, составляет 50 тысяч рублей.

В мае 2023 года Фельгенгауэр оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Сообщалось, что в видео на YouTube журналистка не разместила маркировку, предупреждающую о ее статусе иностранного агента.