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11:08, 31 октября 2024Интернет и СМИ

Известную российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал журналистку Фельгенгауэр за нарушение закона об иноагентах

Фото: twitter.com / KVRemchukov / Globallookpress.com

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал известную российскую журналистку Татьяну Фельгенгауэр (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечалось, что Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина) обвинили в нарушении части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации»).

Суд оштрафовал Фельгенгауэр на 45 тысяч рублей. Максимальный размер штрафа, предусмотренный этой частью статьи КоАП, составляет 50 тысяч рублей.

В мае 2023 года Фельгенгауэр оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Сообщалось, что в видео на YouTube журналистка не разместила маркировку, предупреждающую о ее статусе иностранного агента.

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