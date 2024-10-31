Кадыров показал кричащих «Аллаху Акбар» военных спустя сутки после удара БПЛА по Чечне

Глава Чечни Кадыров показал новых добровольцев спустя сутки после удара БПЛА

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с кричащими «Аллаху Акбар» новыми добровольцами. Видео он опубликовал вечером 30 октября в Telegram спустя сутки после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по региону.

На выложенных кадрах видно, как военных привозят автобусами на аэродром для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Их приветствует председатель правительства Чечни, руководитель регионального штаба СВО Магомед Даудов. В ответ на крик «салам алейкум» военнослужащие из — как следует из подписи к видео — Ростова-на-Дону, Мурманска, Челябинска и Уфы, хором отвечают «алейкум ас-салам», а на крик «Ахмат» — «сила». Также бойцы вслед за Даудовым прокричали «Аллаху Акбар».

Кадыров отметил, что снятые на видео бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа. Именно этот университет был атакован ранее.

Об атаке по Гудермесу стало известно утром 29 октября. Как рассказал глава Кадыров, удар был нанесен около 6:30. После удара один из пустующих корпусов загорелся.