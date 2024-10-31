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11:50, 31 октября 2024Россия

Кадыров показал кричащих «Аллаху Акбар» военных спустя сутки после удара БПЛА по Чечне

Глава Чечни Кадыров показал новых добровольцев спустя сутки после удара БПЛА

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с кричащими «Аллаху Акбар» новыми добровольцами. Видео он опубликовал вечером 30 октября в Telegram спустя сутки после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по региону.

На выложенных кадрах видно, как военных привозят автобусами на аэродром для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Их приветствует председатель правительства Чечни, руководитель регионального штаба СВО Магомед Даудов. В ответ на крик «салам алейкум» военнослужащие из — как следует из подписи к видео — Ростова-на-Дону, Мурманска, Челябинска и Уфы, хором отвечают «алейкум ас-салам», а на крик «Ахмат» — «сила». Также бойцы вслед за Даудовым прокричали «Аллаху Акбар».

Кадыров отметил, что снятые на видео бойцы прошли подготовку в Российском университете спецназа. Именно этот университет был атакован ранее.

Об атаке по Гудермесу стало известно утром 29 октября. Как рассказал глава Кадыров, удар был нанесен около 6:30. После удара один из пустующих корпусов загорелся.

ЖЗЛ
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