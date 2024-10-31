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09:45, 31 октября 2024Ценности

Ким Кардашьян снялась в рекламе помады в нижнем белье

Ким Кардашьян снялась в рекламе помады собственного бренда SKKN в нижнем белье

Фото: @kimkardashian / SKKN BY KIM

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в рекламе собственного бренда косметики SKKN в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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44-летняя знаменитость объявила о запуске продаж помады своей марки, позируя в нижнем белье молочного цвета. Предпринимательницу запечатлели в ночном комбинезоне и шелковой накидке. Макияж она предпочла в нюдовых оттенках, а длинные волосы распустила.

Ранее в октябре Ким Кардашьян показала откровенный наряд для празднования своего 44-летия. Бизнесвумен сфотографировалась в облегающем латексном платье телесного цвета, оформленном верхом в виде боди с глубоким декольте

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      Карина Черных
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