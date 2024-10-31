Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 31 октября 2024Мир

Китай отверг санкции и войны как инструмент в урегулировании конфликтов

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: санкции и войны не могут урегулировать конфликты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Санкционное давление и войны не могут быть инструментом урегулирования конфликтов. С таким заявлением выступил спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй, его цитирует ТАСС.

«Международная практика в полной мере продемонстрировала, что ни войны, ни санкции не могут быть основным способом урегулирования конфликтов, только диалог и консультации являются наиболее эффективным способом устранения разногласий», — сказал китайский дипломат.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая. Он заявил, что за прошедшее десятилетие взаимодействие двух государств приобрело беспрецедентный и уникальный характер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью»

      Положение ВСУ в Курской области оценили

      Стюардесса предостерегла пассажиров от использования туалетной бумаги на борту самолета

      Поветкина отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

      Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

      Медузу размером с человека сняли на видео в России

      Стоимость российских облигаций упала до исторического минимума

      Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

      В Москве открылся уникальный медицинский центр

      Набиуллину покинула ее советник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше