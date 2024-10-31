Китай отверг санкции и войны как инструмент в урегулировании конфликтов

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: санкции и войны не могут урегулировать конфликты

Санкционное давление и войны не могут быть инструментом урегулирования конфликтов. С таким заявлением выступил спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй, его цитирует ТАСС.

«Международная практика в полной мере продемонстрировала, что ни войны, ни санкции не могут быть основным способом урегулирования конфликтов, только диалог и консультации являются наиболее эффективным способом устранения разногласий», — сказал китайский дипломат.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин оценил отношения России и Китая. Он заявил, что за прошедшее десятилетие взаимодействие двух государств приобрело беспрецедентный и уникальный характер.