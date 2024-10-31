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03:44, 31 октября 2024Россия

Российские морпехи захватили в Курской области опорный пункт ВСУ

Морпехи ВС РФ захватили в Курской области опорный пункт с натовским пулеметом

Фото: Ashley Chan / Global Look Press

Морпехи Черноморского флота России во время освобождения приграничных районов Курской области без потерь захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с натовским пулеметом. Об этом рассказал замкомандира роты с позывным Клинцы, пишет ТАСС.

По словам военного, Вооруженные силы (ВС) РФ сначала «обработали» взводно-огневой пункт из минометов и ствольной артиллерии, а затем «резким наскоком» без потерь взяли его. Они уничтожили живую силу противника, но часть солдат ВСУ бежала, бросив вооружение и раненых.

Как уточнил замкомандира роты, в качестве трофея бойцы захватили старый пулемет натовского образца.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла ВСУ удары в районе сел Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

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      Марина Совина
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