Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:04, 31 октября 2024Культура

Кустурица удивил выбором локации для съемок «Преступления и наказания»

Эмир Кустурица снимет фильм «Преступление и наказание» в Краснодарском крае

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Kremlin / Reuters

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица раскрыл неожиданную локацию для съемок своей версии «Преступления и наказания». Об этом сообщает «Российская газета».

Постановщик подтвердил, что съемки пройдут в специально выстроенных павильонах на территории Краснодарского края, а не в привычном для экранизаций романа Санкт-Петербурге.

«Это будет такая черная комедия о том, как я не снял настоящее "Преступление и наказание" Достоевского», — заявил Кустурица.

Известно, что автор фильмов «Аризонская мечта» и «Жизнь как чудо» начнет работу над проектом летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кустурица заявил о «временно изолированном» Боге на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Аэропорт российского города временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

      Минэкономики оценило рост цен за неделю

      Жители взорвавшегося в Черкесске дома рассказали о странной соседке

      Россияне побывали в Японии и раскрыли стоимость поношенных женских трусов в автоматах

      Кустурица удивил выбором локации для съемок «Преступления и наказания»

      Обнаружена вращающаяся с рекордной скоростью звезда

      Маск предсказал будущее США после выборов

      На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

      В России стало сложно продавать госдолг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше