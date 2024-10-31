Кустурица удивил выбором локации для съемок «Преступления и наказания»

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица раскрыл неожиданную локацию для съемок своей версии «Преступления и наказания». Об этом сообщает «Российская газета».
Постановщик подтвердил, что съемки пройдут в специально выстроенных павильонах на территории Краснодарского края, а не в привычном для экранизаций романа Санкт-Петербурге.
«Это будет такая черная комедия о том, как я не снял настоящее "Преступление и наказание" Достоевского», — заявил Кустурица.
Известно, что автор фильмов «Аризонская мечта» и «Жизнь как чудо» начнет работу над проектом летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что Кустурица заявил о «временно изолированном» Боге на Украине.