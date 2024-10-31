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14:44, 31 октября 2024Мир

Лавров назвал последствие для Зеленского за попытки втянуть США в войну против России

Лавров: США будут бить Зеленского по рукам за попытки втянуть в войну против РФ

Фото: Jesus Vargas / dpa / Globallookpress.com

США будут бить украинского лидера Владимира Зеленского по рукам за попытки втянуть Вашингтон в войну против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России», — сказал министр.

Москве известно, что требование Киева передать ему американские дальнобойные ракеты Tomahawk вызвало оторопь в Вашингтоне, подчеркнул Лавров.

Ранее Зеленский обвинил США в сливе секретных данных, касающихся его «плана победы». Такую реакцию у украинского лидера вызвала публикация в The New York Times, где говорится, что в закрытой части плана Зеленского содержится предложение о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. По данным издания, американские чиновники сочли это «абсолютно невыполнимым требованием».

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      Виктория Кондратьева
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