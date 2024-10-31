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12:50, 31 октября 2024Мир

Лавров обвинил США в блокировании всех усилий по урегулированию на Ближнем Востоке

Лавров: США блокируют усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

Фото: Aziz Taher / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена блокирует все усилия по урегулированию на Ближнем Востоке, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Упорное стремление Вашингтона монополизировать процесс арабо-израильского урегулирования обернулось катастрофическими последствиями, поставив этот стратегически важный регион на грань полной дестабилизации и большой войны», — подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, Вашингтон блокирует все усилия, «призванные положить конец трагедии палестинского народа».

Ранее Лавров заявил, что Россия готова работать с любой администрацией США на условиях равноправия и взаимоуважения.

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      Виктория Кондратьева
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