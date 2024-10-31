Лавров обвинил США в блокировании всех усилий по урегулированию на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена блокирует все усилия по урегулированию на Ближнем Востоке, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.
«Упорное стремление Вашингтона монополизировать процесс арабо-израильского урегулирования обернулось катастрофическими последствиями, поставив этот стратегически важный регион на грань полной дестабилизации и большой войны», — подчеркнул российский министр.
По словам Лаврова, Вашингтон блокирует все усилия, «призванные положить конец трагедии палестинского народа».
Ранее Лавров заявил, что Россия готова работать с любой администрацией США на условиях равноправия и взаимоуважения.