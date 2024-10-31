Лавров раскрыл последствия вступления Турции в БРИКС

Лавров: Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС

Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС и Россия полностью поддерживает подачу турецкой стороной заявки на членство. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hürriyet.

«На прошедшем в Казани саммите сделан выбор в пользу консолидации действующего состава участников БРИКС с подключением к объединению стран-партнеров. Уверен, что Турция способна внести весомый вклад в дальнейшее развитие БРИКС», — рассказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что параметры участия Турции в объединении будут приниматься на основе консенсуса остальных государств-членов БРИКС. По его словам, подобное расширение связей организации с развивающимся миром будет отражать их курс на суверенное развитие.

4 сентября в Кремле заявили, что Турция подала заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении БРИКС, подтвердив информацию агентства Bloomberg. Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в саммите объединения, прошедшего с 22 по 24 октября в Казани.