Лавров оценил намерения Турции вступить в БРИКС

Лавров: намерения Турции вступить в БРИКС, вероятно, серьезные

Намерения Турции насчет вступления в БРИКС, вероятно, серьезные, если власти страны делают такие заявления. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении.

Также несколькими днями ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в предстоящем саммите межгосударственного объединения БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года.

Ранее политолог Керим Хас заявил, что страны НАТО не будут против вступления Турции в БРИКС, так как ее присоединение к объединению не будет противоречить членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на участие в саммите БРИКС в Казани, но пока не принял решение о поездке.