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07:19, 1 ноября 2024Мир

Лавров заявил о недоумении от военного сотрудничества Турции и Украины

Глава МИД Лавров: военное сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Военное сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение на фоне заявлений турецкой стороны о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Hürriyet, текст интервью имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере», — отметил дипломат, добавив, что турецкое оружие используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для нападения на российских военных и мирных граждан

При этом он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за предоставление площадки для переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

В то же время Сергей Лавров подчеркнул, что усилия посредников по урегулированию едва ли имеют шансы на успех из-за позиции Украины. Он отметил, что ответом на предложение президента России Владимира Путина стала атака Вооруженных сил Украины на Курскую область.

Ранее Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Он отметил, что инициативы по урегулированию противостояния не затрагивают причины конфликта.

ЖЗЛ
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