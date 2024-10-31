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14:25, 31 октября 2024Бывший СССР

Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью»

Лавров: гадать о возможности завершить конфликт на Украине «вничью» нет смысла

Фото: Alexander Nemenov / Reuters

Нет смысла гадать о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности, трансляция выступления доступна на YouTube-канале МИД России.

«Гадать бессмысленно. "Вничью" — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности [в марте 2022 года]», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров ответил на вопрос о возможной готовности Запада завершить конфликт на Украине «вничью». Дипломат прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко и отметил, что инициативы по урегулированию противостояния не затрагивают причины конфликта. По мнению министра, понятие «вничью» не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны.

Ранее Лукашенко раскрыл подробности разговоров с представителями Запада. По его словам, западные политики готовы договориться «на ничью» по конфликту на Украине.

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