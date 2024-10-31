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12:52, 31 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко раскрыл подробности разговоров с представителями Запада

Лукашенко: страны Запада готовы договориться «на ничью»

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Страны Запада готовы договориться «на ничью» по конфликту на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет агентство «БелТА» в Telegram.

По его словам, он контактировал с представителями западных стран. Лукашенко утверждает, что там поняли необходимость договариваться по Украине. «Возможно, быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю», — заявил он.

Лукашенко добавил, что на это влияет в том числе и «ситуация на земле».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии необходимо присутствовать на потенциальных переговорах между Россией и Украиной.

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      Сергей Болиев
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