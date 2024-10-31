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12:26, 31 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о необходимости присутствия Белоруссии на переговорах по Украине

Лукашенко: Белоруссия должна быть на переговорах между Россией и Украиной

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Белоруссия должна быть представлена на переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности, пишет БелТА.

По его словам, для Минска это вопрос гарантии собственной безопасности. Он также призвал стороны сесть за стороны переговоров без предварительных условий. «Все возможно, но люди не будут гибнуть! Потом будем говорить о причинах», — заявил Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского преобладают собственные амбиции. По словам Лукашенко, это мешает завершению военных действий на Украине.

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      Сергей Болиев
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