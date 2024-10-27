Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:19, 27 октября 2024Бывший СССР

Президент Белоруссии высказался о Зеленском и его отношении к украинцам

Президент Белоруссии Лукашенко считает, что Зеленскому не жалко украинцев

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не жалко свой народ, поэтому лидер Украины не соглашается прекращать конфликт. Об этом Лукашенко заявил на полях саммита БРИКС в Казани, пишет ТАСС.

По мнению Лукашенко, у Зеленского сейчас преобладают амбиции. При этом завершение военных действий уже зависит от него, а не от решений Запада.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил разработку второго внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта. Он добавил, что план будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, информационный сферы Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об ответе Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России. Он понадеялся, что Запад услышал предостережения

      Силуанов высказался о необходимости создать платежную систему БРИКС

      Моргенштерн поднял ценник на выступления и отказался от водки в райдере

      В Израиле грузовик сбил людей на автобусной остановке

      Россиянин избил и ограбил таксиста из-за нежелания оплачивать проезд

      Описана первая в истории информационная война. Как американцы запугивали народ?

      В США заявили о повреждении Израилем ПВО вокруг энергообъектов Ирана

      Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

      В Петербурге столкнулись два автобуса с «гармошкой»

      Санду объяснила присоединение Молдавии к санкциям против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше