Президент Белоруссии высказался о Зеленском и его отношении к украинцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не жалко свой народ, поэтому лидер Украины не соглашается прекращать конфликт. Об этом Лукашенко заявил на полях саммита БРИКС в Казани, пишет ТАСС.
По мнению Лукашенко, у Зеленского сейчас преобладают амбиции. При этом завершение военных действий уже зависит от него, а не от решений Запада.
24 октября Владимир Зеленский подтвердил разработку второго внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта. Он добавил, что план будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, информационный сферы Украины.