Лукашенко рассказал о переписке с высокопоставленным чиновником США

Лукашенко рассказал о недавней переписке с высокопоставленным чиновником США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переписку с высокопоставленным чиновником США о возможных последствиях поддержки России в конфликте на Украине. Об этом глава государства заявил на конференции по евразийской безопасности, передает БелТА.

«Они нас пугали тем, что "если вы не дай бог поможете России и зайдете в Украину, если вы там чего-то что-то, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну"», — заявил белорусский президент.

Лукашенко рассказал о недавней переписке через посредников с американским чиновником о возможных санкциях против Белоруссии. Политик предпочел не говорить о своем ответе на заявления представителей США.

Ранее белорусский лидер рассказал о просьбах украинских генералов сдаться в плен в 2022 году. По словам Лукашенко, генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году звонили ему с просьбами помочь связаться с президентом России Владимиром Путиным и сдаться в плен.