Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 31 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о желании украинских генералов сдаться в плен в 2022 году

Лукашенко: генералы ВСУ в 2022 году звонили с просьбами сдаться в плен России
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Pool / Reuters

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбами помочь связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы сдаться в плен России. Об этом Лукашенко заявил на конференции по евразийской безопасности, передает РИА Новости.

«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», — рассказал белорусский президент.

Лукашенко ответил на обвинения в адрес Белоруссии в якобы агрессии против Украины. Он подчеркнул, что причиной начала наступления Вооруженных сил (ВС) России с территории страны стала провокация неизвестных лиц.

По словам белорусского лидера, западные политики и Папа Римский после начала специальной военной операции пытались убедить Путина отвести войска от Киева. Он добавил, что результатом обращений и отвода войск стало затягивание конфликта.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости присутствия Белоруссии на переговорах по Украине. По его словам, для Минска это вопрос гарантии собственной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по одному из ключевых мостов в Одесской области. ВСУ перехватили две ракеты из десяти

      Лукашенко призвал вывезти из Евразии ядерное оружие США

      В Чечне заявили о подарке Кадырову от главы Lamborghini и показали его

      В России ответили на расследование ФБР о планах вмешаться в выборы США

      Япония перенесла испытания многоразовой ракеты

      В Грузии предъявили обвинения участникам вбросов на выборах

      Жителям российского города дали советы по спасению при атаке БПЛА на автомобиль

      Подсчитаны траты россиян осенью

      Названы способы справиться с сезонной хандрой

      Набиуллина назвала главный барьер для роста российской экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше