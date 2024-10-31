Лукашенко рассказал о желании украинских генералов сдаться в плен в 2022 году

Лукашенко: генералы ВСУ в 2022 году звонили с просьбами сдаться в плен России

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбами помочь связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы сдаться в плен России. Об этом Лукашенко заявил на конференции по евразийской безопасности, передает РИА Новости.

«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», — рассказал белорусский президент.

Лукашенко ответил на обвинения в адрес Белоруссии в якобы агрессии против Украины. Он подчеркнул, что причиной начала наступления Вооруженных сил (ВС) России с территории страны стала провокация неизвестных лиц.

По словам белорусского лидера, западные политики и Папа Римский после начала специальной военной операции пытались убедить Путина отвести войска от Киева. Он добавил, что результатом обращений и отвода войск стало затягивание конфликта.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости присутствия Белоруссии на переговорах по Украине. По его словам, для Минска это вопрос гарантии собственной безопасности.