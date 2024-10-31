Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:58, 31 октября 2024Мир

Маск предложил одеться в костюм госдолга США на Хеллоуин

Маск: костюм госдолга США на Хеллоуин стал бы самым пугающим
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Костюм государственного долга США на Хеллоуин стал бы самым пугающим из всех возможных вариантов. Об этом заявил американский миллиардер и изобретатель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Одеться как национальный долг — вот это был бы пугающий костюм», — заявил бизнесмен.

Таким образом он прокомментировал информацию, что в 2024 году общий объем американского долга превысил 34,5 триллиона долларов.

3 октября стало известно, что в период с 30 сентября по 1 октября 2024 года суммарный объем государственного долга США подскочил на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Аналитики добавили, что произошедшая смена финансового года (длится в США с 1 октября по 30 сентября) стала самой дорогой в истории госдолга страны. Для сравнения, в 2023 году прирост государственной задолженности с начало фингода составил 315,7 миллиарда долларов за несколько дней, а в 2022-м — 252,5 миллиарда.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Устроит ли Москву такой вариант?

      Реабилитолог назвал лучшие виды спорта для укрепления здоровья

      Обнаруженные росгвардейцами во время рейда у цыган 15 миллионов рублей попали на видео

      В российском регионе одобрили закон о запрете склонения к абортам

      Суд приостановил дело из-за ухода обвиняемого на СВО

      Маск предложил одеться в костюм госдолга США на Хеллоуин

      Германия закроет все генконсульства Ирана

      В России высказались о перспективах второго «саммита мира» по Украине

      Рыбаки рассказали о рисках продления экспортных пошлин

      Полковник объяснил значение взятия ВС РФ поселка Ясная Поляна в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше