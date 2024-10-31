Маск предложил одеться в костюм госдолга США на Хеллоуин

Маск: костюм госдолга США на Хеллоуин стал бы самым пугающим

Костюм государственного долга США на Хеллоуин стал бы самым пугающим из всех возможных вариантов. Об этом заявил американский миллиардер и изобретатель Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Одеться как национальный долг — вот это был бы пугающий костюм», — заявил бизнесмен.

Таким образом он прокомментировал информацию, что в 2024 году общий объем американского долга превысил 34,5 триллиона долларов.

3 октября стало известно, что в период с 30 сентября по 1 октября 2024 года суммарный объем государственного долга США подскочил на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Аналитики добавили, что произошедшая смена финансового года (длится в США с 1 октября по 30 сентября) стала самой дорогой в истории госдолга страны. Для сравнения, в 2023 году прирост государственной задолженности с начало фингода составил 315,7 миллиарда долларов за несколько дней, а в 2022-м — 252,5 миллиарда.