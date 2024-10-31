МИД Китая выступил за мир на Корейском полуострове после запуска КНДР МБР

МИД Китая выступил за мирное решение вопроса Корейского полуострова

Китайские власти выступают за мирное решение вопроса Корейского полуострова. Так официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Японского моря, сообщает ТАСС.

Дипломат также выразил надежду, что Пхеньян и Сеул приложат соответствующие усилия для мирного урегулирования ситуации. По его словам, Китай является близким соседом Корейского полуострова, поэтому следит за развитием ситуации.

«Мы всегда считали, что поддержание мира и стабильности на полуострове, продвижение процесса политического урегулирования соответствует интересам всех сторон», — заключил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын высказался о запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Он назвал пуск «справедливой военной мерой, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам».