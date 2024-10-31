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11:13, 31 октября 2024Мир

МИД Китая выступил за мир на Корейском полуострове после запуска КНДР МБР

МИД Китая выступил за мирное решение вопроса Корейского полуострова
Линь Цзянь

Линь Цзянь. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китайские власти выступают за мирное решение вопроса Корейского полуострова. Так официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь прокомментировал на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Японского моря, сообщает ТАСС.

Дипломат также выразил надежду, что Пхеньян и Сеул приложат соответствующие усилия для мирного урегулирования ситуации. По его словам, Китай является близким соседом Корейского полуострова, поэтому следит за развитием ситуации.

«Мы всегда считали, что поддержание мира и стабильности на полуострове, продвижение процесса политического урегулирования соответствует интересам всех сторон», — заключил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын высказался о запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Он назвал пуск «справедливой военной мерой, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам».

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      Виктория Кондратьева
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