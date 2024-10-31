Ким Чен Ын прокомментировал запуск межконтинентальной ракеты

Ким Чен Ын назвал запуск межконтинентальной ракеты справедливой военной мерой

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокомментировал запуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает «Голос Кореи».

Он назвал пуск «справедливой военной мерой, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам», которые «в последнее время намеренно обостряли ситуацию в регионе и угрожали безопасности республики».

Запущенная ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков. Она летела 1 час 26 минут, что стало наибольшим показателем за все время пусков. В связи с этим Минобороны Японии допустило, что в Северной Корее использовали иной тип ракеты.