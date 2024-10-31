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01:48, 31 октября 2024Мир

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: Yin Bogu / Global Look Press

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет Yonhap.

По данным южнокорейского агентства, КНДР запустила неопознанную ракету. Подробности запуска не приводятся.

4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. Снаряд упал в трех тысячах километров от Японии. Находящимся в регионе судам рекомендовали не приближаться к обломкам.

12 сентября береговая охрана Японии также заявляла, что КНДР запустила баллистическую ракету.

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      Марина Совина
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