Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет Yonhap.

По данным южнокорейского агентства, КНДР запустила неопознанную ракету. Подробности запуска не приводятся.

4 октября выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. Снаряд упал в трех тысячах километров от Японии. Находящимся в регионе судам рекомендовали не приближаться к обломкам.

12 сентября береговая охрана Японии также заявляла, что КНДР запустила баллистическую ракету.