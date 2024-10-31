Полет ракеты КНДР назвали самым продолжительным за время пусков

NHK назвал полет ракеты КНДР самым продолжительным за все время пусков

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство обороны Японии.

Ракета летела 1 час 26 минут, что стало наибольшим показателем за все время пусков. В связи с этим Минобороны Японии допустило, что в Северной Корее использовали иной тип ракеты.

КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Она упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.