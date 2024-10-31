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04:41, 31 октября 2024Мир

Полет ракеты КНДР назвали самым продолжительным за время пусков

NHK назвал полет ракеты КНДР самым продолжительным за все время пусков

Фото: KCNA / Reuters

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство обороны Японии.

Ракета летела 1 час 26 минут, что стало наибольшим показателем за все время пусков. В связи с этим Минобороны Японии допустило, что в Северной Корее использовали иной тип ракеты.

КНДР провела пуск, предположительно, баллистической ракеты в 7.11 (1.11 мск), вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Она упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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      Марина Совина
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