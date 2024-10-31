США обвинили КНДР в повышении напряженности в регионе

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Шон Саветт на фоне пуска очередного пуска КНДР баллистической ракеты обвинил Пхеньян в повышении напряженности в регионе, сообщает ТАСС.
«США решительно осуждают испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное КНДР», — заявил он.
По его словам, данный инцидент нарушает резолюции СБ ООН и дестабилизирует ситуацию в регионе. Саветт подчеркнул, что другим странам следует осудить действия Северной Кореи, призвав ее «начать серьезный диалог».
Ранее стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Она упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.