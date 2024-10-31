Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:20, 31 октября 2024Мир

США обвинили КНДР в повышении напряженности в регионе

Белый дом обвинил КНДР в повышении напряженности в регионе из-за пуска ракеты

Фото: KCNA / Reuters

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Шон Саветт на фоне пуска очередного пуска КНДР баллистической ракеты обвинил Пхеньян в повышении напряженности в регионе, сообщает ТАСС.

«США решительно осуждают испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное КНДР», — заявил он.

По его словам, данный инцидент нарушает резолюции СБ ООН и дестабилизирует ситуацию в регионе. Саветт подчеркнул, что другим странам следует осудить действия Северной Кореи, призвав ее «начать серьезный диалог».

Ранее стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Она упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму». Украинские власти полностью заблокируют Покровск в целях обороны

      США обвинили КНДР в повышении напряженности в регионе

      Назван фактор для возможного начала вооруженного конфликта США и Китая

      20-летняя дочь Чарли Шина пришла на вечеринку в нижнем белье

      На Украине признали тактический кризис на многих направлениях

      Посол Ирана назвал условие решения ядерного вопроса

      Российские морпехи захватили в Курской области опорный пункт ВСУ

      Пленный рассказал о мобилизации на Украине ВИЧ-инфицированных

      Рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в США при Байдене

      Женщина обвинила мужа в попытке принести в жертву их сына

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше