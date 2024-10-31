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11:43, 31 октября 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры водружения флага над Кругляковкой

Минобороны показало видео водружения флага над Кругляковкой Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры водружения флага над населенным пунктов Кругляковка в Харьковской области.

«Военнослужащие штурмовых подразделений 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск «Запад» водрузили флаг над освобождённым от ВСУ населенным пунктом Кругляковка», —указано в сообщении.

Отмечается, что флаг был закреплен на телевышке над городом, находящимся в 20 километрах южнее Купянска.

Ранее Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с занятием населенного пункта Кругляковка. Белоусов сравнил российских бойцов с солдатами Великой Отечественной войны, которые освобождали Донбасс. «Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, проливших кровь за нашу Родину», — подчеркнул он.

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      Валентин Карант
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