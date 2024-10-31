Минобороны показало кадры водружения флага над Кругляковкой

Минобороны показало видео водружения флага над Кругляковкой Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры водружения флага над населенным пунктов Кругляковка в Харьковской области.

«Военнослужащие штурмовых подразделений 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии группировки войск «Запад» водрузили флаг над освобождённым от ВСУ населенным пунктом Кругляковка», —указано в сообщении.

Отмечается, что флаг был закреплен на телевышке над городом, находящимся в 20 километрах южнее Купянска.

Ранее Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с занятием населенного пункта Кругляковка. Белоусов сравнил российских бойцов с солдатами Великой Отечественной войны, которые освобождали Донбасс. «Мы всегда будем помнить подвиги воинов-гвардейцев, проливших кровь за нашу Родину», — подчеркнул он.