Минсельхоз отреагировал на сообщения о рисках скорого удорожания яиц

Минсельхоз: предпосылок для резкого роста цен на яйца в России сейчас нет

К настоящему времени ситуацию с ценами на куриные яйца в России удалось стабилизировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства сельского хозяйства (Минсельхоз).

В ведомстве заявили, что сейчас цены на куриные яйца находятся под контролем, предпосылок для резкого роста стоимости этой продукции нет. В свою очередь, предложение на внутреннем рынке полностью удовлетворяет потребительский спрос.

Согласно данным Минсельхоза, по состоянию на 30 октября отпускные цены на яйца первой и второй категорий составляли в среднем 76,4 и 62,5 рубля за десяток. С начала года снижение стоимости составило 19,2 и 24,8 процента соответственно, заключили в ведомстве.

При этом ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей торговых сетей сообщил о риске скорого удорожания куриных яиц в России. По его информации, минимальный рост цен в среднесрочной перспективе составит 10 процентов. Подобная динамика будет вызвана повышенным спросом, а также увеличением стоимости комбикорма и расходников. Отмечалось, что торговые сети уже получили письма о готовящемся увеличении стоимости яиц. Ожидается, что розничные цены на эту продукцию поднимутся с нынешних 75-80 до 85-90 рублей за десяток.