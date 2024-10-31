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15:42, 31 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании яиц

Mash: торговые сети предупредили о готовящемся увеличении стоимости яиц
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Enrico Mantegazza / Unsplash

В России из-за повышенного спроса может вырасти стоимость куриных яиц. Об этом сообщает Mash со ссылкой на представителей торговых сетей.

Минимальный рост цен составит 10 процентов, уточняет Telegram-канал. Среди других причин повышения стоимости названо удорожание комбикорма и расходников.

Торговые сети уже получили письма о готовящемся увеличении стоимости яиц, говорится в публикации. Предполагается, что розничные цены поднимутся до 85-90 рублей против текущих 75-80.

При этом представители производственных компаний утверждают, что рост цен является вынужденным и рекордной наценки, как в прошлом году, не произойдет. Ситуацию внимательно отслеживает ФАС, отмечают там.

Ранее о повышении стоимости продуктов к Новому году предупредил экономист Александр Разуваев. Яйца, по его словам, в декабре станут дороже еще минимум на пять процентов. В целом же продуктовая инфляция в стране находится на уровне 20-25 процентов и продолжает расти, указал аналитик. В частности, уже на четверть за год увеличилась цена сливочного масла.

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