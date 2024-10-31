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17:10, 31 октября 2024Экономика

Мишустин высказался о трудоустройстве участников СВО

Мишустин: рабочие места сохранят за участниками СВО на весь период службы
Кирилл Луцюк
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о расширении прав и гарантий трудоустройства участников специальной военной операции (СВО). Главу правительства цитирует РИА Новости.

По его словам, рабочие места сохранятся за участниками СВО на весь период их службы по контракту. Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. Благодаря им россияне после завершения контрактов не будут тратить время на новое трудоустройство. Они смогут сразу вернуться к исполнению прежних служебных обязанностей.

Мишустин обратил внимание, что прежде такая мера действовала только в течение года. Теперь же трудовой договор начнут приостанавливать на весь период прохождения военной службы. Продлят гарантии и для супругов военнослужащих.

В конце сентября депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что участников СВО и членов их семей освободят от уплаты налога на имущество в 2024 году.

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