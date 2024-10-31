Мошенники обманули экс-советника президента российского региона на пять миллионов рублей

Baza: аферисты обманули экс-советника президента Башкортостана на 5 млн рублей

Мошенники обманули 77-летнего экс-советника президента Республики Башкортостан Виктора Пчелинцева на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, злоумышленники стали звонить Пчелинцеву 28 октября. Сначала аферист позвонил ему и представился ректором Академии Государственной службы Данияром Абдахмановым. Он сообщил, что со счета Пчелинцева произошел перевод 700 тысяч рублей главе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Затем ему поступили звонки якобы от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и из Центробанка. В разговоре с ними экс-советник признался, что у него есть накопления. После чего мошенники убедили его перевести все деньги на якобы безопасные счета. Впоследствии Пчелинцев обналичил деньги. Отмечается, что сотрудники банка уточнили, для каких целей мужчина снимает наличные. Им он ответил так, как велел тот, кто представился сотрудником ФСБ, — для семейных нужд. Затем аферисты сказали ему купить новый телефон, установить некое приложение и перевести все деньги несколькими траншами. Таким образом, общий ущерб экс-советника президента республики составил 5,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мошенники обманули профессора одного из уральских университетов на 11,9 миллиона рублей.