Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 31 октября 2024Силовые структуры

Мошенники обманули экс-советника президента российского региона на пять миллионов рублей

Baza: аферисты обманули экс-советника президента Башкортостана на 5 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники обманули 77-летнего экс-советника президента Республики Башкортостан Виктора Пчелинцева на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, злоумышленники стали звонить Пчелинцеву 28 октября. Сначала аферист позвонил ему и представился ректором Академии Государственной службы Данияром Абдахмановым. Он сообщил, что со счета Пчелинцева произошел перевод 700 тысяч рублей главе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Затем ему поступили звонки якобы от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и из Центробанка. В разговоре с ними экс-советник признался, что у него есть накопления. После чего мошенники убедили его перевести все деньги на якобы безопасные счета. Впоследствии Пчелинцев обналичил деньги. Отмечается, что сотрудники банка уточнили, для каких целей мужчина снимает наличные. Им он ответил так, как велел тот, кто представился сотрудником ФСБ, — для семейных нужд. Затем аферисты сказали ему купить новый телефон, установить некое приложение и перевести все деньги несколькими траншами. Таким образом, общий ущерб экс-советника президента республики составил 5,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мошенники обманули профессора одного из уральских университетов на 11,9 миллиона рублей.

***
Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

      Звезда «Интернов» опроверг слухи о срочной операции

      Россиянин держал тигра в качестве домашнего питомца и пытался сбежать с ним от силовиков

      Врач назвала способ распознать высокий уровень холестерина по глазам

      Вентиляторы в жару оказались неэффективными

      Пленный солдат ВСУ рассказал о скрывании от мобилизации

      В России высказались о сроках достижения всех целей СВО

      В Госдуме ответили на просьбу разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

      Артемий Лебедев назвал одно из самых унылых мест в мире

      Мошенники обманули экс-советника президента российского региона на пять миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше