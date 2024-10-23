Профессор российского университета лишился 12 миллионов рублей из-за мошенников

В Екатеринбурге мошенники обманули профессора вуза на 12 миллионов рублей

В Екатеринбурге мошенники обманули профессора одного из уральских университетов на 11,9 миллиона рублей. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, педагогу написали в мессенджере якобы сотрудники Росгвардии и ФСБ. Они заявили, что от имени профессара неизвестные перевели деньги иноагентам. Затем аферисты убедили потерпевшего в необходимости «декларирования» средств. Он передал миллионы неизвестному, назвав кодовое слово. Больше лжесиловики на связь не выходили.

Теперь полицейские разыскивают мошенников.

Ранее пенсионерка из Ржева Тверской области лишилась квартиры и сбережений после разговора с мошенниками.