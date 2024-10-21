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20:47, 21 октября 2024Экономика

Мошенники убедили российскую пенсионерку продать квартиру

67-летняя жительница Ржева лишилась квартиры и 1,6 млн рублей из-за мошенников

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пенсионерка из Ржева Тверской области лишилась квартиры и сбережений после разговора с мошенниками. Внимание на ситуацию в городе обратили внимание в пресс-службе Управления МВД России по региону.

Несколько недель назад 67-летней женщине позвонили через мессенджер с незнакомого номера. Собеседник представился оператором сотовой связи и заявил, что женщине необходимо назвать ему паспортные данные, чтобы якобы продлить договор на услуги. После того как пенсионерка сделала это, ей пришло уведомление на телефон о том, что кто-то совершил вход в ее мобильный банк.

Россиянка заподозрила обман, однако вскоре к разговору подключился сначала фейковый представитель силовых структур, а затем лжеюрист. Первый убедил жительницу Ржева в том, что некие злоумышленники пытаются завладеть ее квартирой, и посоветовал ей оформить фиктивную сделку по продаже, присвоить квартире новый кадастровый номер и получить новые документы о собственности. Он заверил пенсионерку, что таким образом она сможет спасти недвижимость от аферистов, поскольку после оформления договора купли-продажи ей в тот же день передадут новые документы на квартиру, но при этом собственность она не потеряет. Когда злоумышленники поняли, что пенсионерка недостаточно им доверяет, они запугали ее, прислав ненастоящее распоряжение о том, что она уведомлена о незаконных действиях с ее жильем и добровольно отказывается от «помощи».

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В результате жительница Ржева попалась на уловку и самостоятельно через МФЦ аннулировала регистрацию по месту жительства. Когда специалисты центра спросили ее, почему она срочно хочет избавиться от квартиры, женщина назвала им выдуманную мошенниками причину. Вырученные от продажи жилья 1,6 миллиона рублей пенсионерка отправила по указанным ей счетам, после чего аферисты позвонили и поздравили ее с успешным спасением недвижимости. За документами на квартиру они предложили подойти в отдел полиции. Чтобы их получить, россиянка должна была якобы назвать дежурному пароль — абсурдную фразу ничего не значащих слов. В тот момент женщина прокрутила в голове все события прошедших недель и поняла, что стала жертвой злоумышленников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В данный момент аферистов ищут.

Ранее стало известно, что сотрудница московского Театра Российской Армии поверила аферистам и лишилась единственного жилья.

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      Полина Кислицына
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