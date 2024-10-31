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22:45, 31 октября 2024Бывший СССР

На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружили утечку воды

МАГАТЭ: на одном из реакторов Запорожской АЭС зафиксировали утечку воды
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress

Утечку воды зафиксировали на одном из реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), ведутся ремонтные работы. Об этом на своей странице в соцсети X написало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным МАГАТЭ, эксперты агентства посетили энергоблок №1 после получения сведений об утечке воды в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения данных работ нужно было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня. В четверг специалистов уведомили об окончании сварочных работ. В настоящий момент продолжается радиографическая проверка сварных швов.

«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности», — отмечается в сообщении МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ проведет на Украине оценку состояния инфраструктуры, необходимой для обеспечения ядерной безопасности. В пресс-службе отметили, что специалисты агентства посетят шесть электрических подстанций на Украине.

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