МАГАТЭ оценит состояние инфраструктуры на Украине

МАГАТЭ: на Украине оценят инфраструктуру для обеспечения ядерной безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет на Украине оценку состояния инфраструктуры, необходимой для обеспечения ядерной безопасности. Об этом говорится в заявлении организации.

В пресс-службе отметили, что специалисты МАГАТЭ на этой неделе посетят шесть электрических подстанций на Украине.

«Они проведут анализ в рамках работы агентства по оценке состояния инфраструктуры электросетей, необходимой для ядерной безопасности», — говорится в сообщении.

Как отметили в организации, будут изучены «практические последствия фактических и потенциальных повреждений подстанций».

Ранее в МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с внешним энергоснабжением Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).