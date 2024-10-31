На Украине раскрыли место нового Майдана

Депутат Верховной Рады Дубинский: Киев подогревает грузинский Майдан

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что организаторы протестных акций против итогов парламентских выборов в Грузии пользуются поддержкой Киева. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам политика, в поддержку протестующих выступили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Глобалистские марионетки пытаются раздуть костер майдана в Грузии, причем без стеснения используют для этого украинские ресурсы», — написал он.

28 октября оппозиция Грузии провела митинг против результатов выборов в парламент. Президент страны Саломе Зурабишвили выступила на нем с заявлением о краже голосов со стороны правящей партии «Грузинская мечта».

Ранее Зурабишвили заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты после парламентских выборов. Она призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

