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08:36, 31 октября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли место нового Майдана

Депутат Верховной Рады Дубинский: Киев подогревает грузинский Майдан

Фото: Unsplash

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что организаторы протестных акций против итогов парламентских выборов в Грузии пользуются поддержкой Киева. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам политика, в поддержку протестующих выступили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

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«Глобалистские марионетки пытаются раздуть костер майдана в Грузии, причем без стеснения используют для этого украинские ресурсы», — написал он.

28 октября оппозиция Грузии провела митинг против результатов выборов в парламент. Президент страны Саломе Зурабишвили выступила на нем с заявлением о краже голосов со стороны правящей партии «Грузинская мечта».

Ранее Зурабишвили заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты после парламентских выборов. Она призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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      Марина Совина
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