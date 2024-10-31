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17:14, 31 октября 2024Бывший СССР

На Украине судью второй раз обвинили в помощи уклонистам

В Одессе судью второй раз обвиняют в помощи уклонистам
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Судью в Одессе второй раз обвиняют в помощи в незаконном выезде уклонистов за границу. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, судья за деньги принимал решения об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом. Это помогало для законного выезда за границу мужчинам призывного возраста.

Сумма взятки составляла от 1500 до 3000 долларов. Всего судьей было вынесено около 1000 подобных решений.

Ранее на Украине задержали помощника начальника военкомата в Киеве при получении взятки. Чиновник требовал взятку от адвоката за оформление отсрочки и уклонение от мобилизации.

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