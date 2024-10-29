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16:19, 29 октября 2024Бывший СССР

На Украине задержали военкома при получении взятки

«Страна»: помощника начальника Подольского ТЦК задержали при получении взятки

Фото: национальная полиция Украины

Помощника начальника Подольского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Киеве задержали при получении взятки, пишет «Страна.ua».

Как отмечает издание, по версии следствия чиновник требовал взятку от адвоката за уклонение от мобилизации и оформление отсрочки. Проблему отсутствия документов адвокату предложили «порешать» за 25 тысяч гривен и 4 тысячи долларов.

Ранее офицер 103-ей бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский заявил, что в отношении украинцев, не желающих служить в армии, необходимо применять более жесткие меры, вплоть до избиений.

Помимо этого стало известно, что в Харькове люди отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны ТЦК. В результате этого автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без ремонта.

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      Валентин Карант
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