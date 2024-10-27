Офицер ВСУ Виталий Коростинский призвал избивать уклонистов

В отношении украинцев, не желающих служить в армии, необходимо применять более жесткие меры, вплоть до избиений. С таким предложением выступил офицер 103-ей бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский в эфире телеканала NTA.

«Я бы еще по хребту давал и лупил бы еще больший штраф. Почему государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов) на соляру, офисы и ловить вас всех?», — призвал офицер.

По его словам, штраф должен покрыть расходы государства на поимку уклониста.

Ранее стало известно, что в Харькове люди отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны ТЦК. В результате этого автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без ремонта.

До этого в Харькове военкомы забрали около 10 сотрудников фабрики, которая производит одежду для ВСУ.

Позднее сотрудники ТЦК возобновили рейды по ресторанам в украинских городах. Они подходили к посетителям-мужчинам и проверяли документы.

