На Украине военкомы возобновили рейды по ресторанам

«Страна.ua»: на Украине сотрудники военкоматов возобновили рейды по ресторанам

Сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкомата) возобновили рейды по ресторанам в украинских городах. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как военкомы подходят к мужчинам, чтобы проверить документы.

Ранее стало известно, что в Харькове люди отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны ТЦК. В результате этого автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались без ремонта.

До этого в Харькове военкомы забрали около 10 сотрудников фабрики, которая производит одежду для ВСУ.